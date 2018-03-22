У Рівненській обласній лікарні оголошено карантин через випадок кору (відео)

Характерні для кору симптоми проявилися в 17-річного хлопця, якого госпіталізували з температурою.

У Рівненській обласній лікарні оголошено карантин через випадок кору.

Поки нових пацієнтів туди не приймають. Характерні для кору симптоми проявилися в 17-річного хлопця, якого госпіталізували з температурою, пише ТСН.

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Хворого вже перевели до інфекційного відділення міської лікарні.

За станом інших дітей в педіатрії стежать медики. Загалом на Рівненщині зафіксовано 67 випадків кору, з них - 48 у дітей.