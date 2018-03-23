Кияни зможуть безоплатно зробити флюорографію
15:04, 23 березня 2018Новини регіонів
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Акція присвячена Всесвітньому дню боротьби з туберкульозом.
Кияни зможуть безоплатно зробити флюорографію / Фото: УНИАН
У вихідні - 24 та 25 березня - кияни зможуть безоплатно зробити флюорографію.
Акція присвячена Всесвітньому дню боротьби з туберкульозом.
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Біля будівлі Київської міської державної адміністрації (вул. Хрещатик, 36) упродовж двох днів із 9:00 до 17:00 працюватимуть два пересувні флюорографи. Один із них – спеціально облаштований для обстеження людей із особливими потребами.
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