Кияни зможуть безоплатно зробити флюорографію

15:04, 23 березня 2018
Новини регіонів
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Фото: УНИАН

Акція присвячена Всесвітньому дню боротьби з туберкульозом.

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Біля будівлі Київської міської державної адміністрації (вул. Хрещатик, 36) упродовж двох днів із 9:00 до 17:00 працюватимуть два пересувні флюорографи. Один із них – спеціально облаштований для обстеження людей із особливими потребами.

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Теги: #епідемія туберкульозу