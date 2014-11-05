За добу в зоні АТО поранено 9 українських військових
15:44, 05 листопада 2014Новини регіонів
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Повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко
Фото: УНІАН
За добу в зоні проведення антитерористичної операції у Донецькій та Луганській областях загинули двоє українських військових, 9 отримали поранення.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко сьогодні на брифінгу в Києві.
За його словами, минулої доби на сході України в зоні АТО загинули двоє українських військових, 9 бійців отримали поранення.
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