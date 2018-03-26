На забезпечення програми цього року передбачено 75,4 млн грн.

У Києві до реалізації урядової програми «Доступні ліки» залучено близько 600 аптек.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила директор Департаменту охорони здоров’я Київської міськдержадміністрації Валентина Гінзбург.

За її словами, на забезпечення програми цього року передбачено 75,4 млн грн бюджетного фінансування проти 52 млн грн у 2017 році.

Читайте такожНа Київщині викрито групу злочинців, що вербували молодих людей для трансплантації органів у Росії

«На сьогодні скористалися цією можливістю, а це хворі на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет ІІ типу, бронхіальну астму більш як 70 тис. пацієнтів, й обсяг фінансування по виданих препаратах склав 10,2 млн грн», - повідомила Гінзбург.

При цьому, додала вона, розширено мережу аптек, які працюють у рамках цієї урядової програми. «Якщо в 2017 році було задіяно 346 аптек, то в цьому році уже більше 600 аптек», - сказала Гінзбург.