Декларація з лікарем підписується безстроково, але може в будь-який момент бути розірвана

Київ очікує на затвердження МОЗом порядку закріплення пацієнтів за лікарем та форми декларації.

У столиці підписання декларацій з обраними лікарями первинної ланки (сімейним лікарем, терапевтом, педіатром), що проводитиметься в рамках державної програми реформування сфери медичних послуг, розпочнеться з 2 квітня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомила директор Департаменту охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Валентина Гінзбург.

За її словами, наразі місто очікує на наказ Міністерства охорони здоров’я України, яким буде остаточно затверджено порядок закріплення пацієнтів за лікарем та форму декларації.

Читайте такожУ Києві до реалізації урядової програми «Доступні ліки» залучено близько 600 аптек

«З 2 квітня ц.р. стартує програма «Обери лікаря», тобто треба буде обрати лікаря і підписати з ним декларацію. До лікарів первинної ланки відносять сімейні лікарі, терапевти, педіатри. Отже ви повинні визначитись, чи будете Ви, ваша родина спостерігатись у сімейного лікаря чи можливо така декларація може бути підписана дорослим у терапевта, а щодо дітей - у педіатра», - сказала Гінзбург.

Вона зазначила, що у одного терапевта може бути підписано 2 тисячі пацієнтів, у сімейного лікаря – 1 тис. 800 пацієнтів і у педіатра – 900 маленьких пацієнтів. Планується, що з липня вже змінить система оплати лікарям за роботу відповідно до кількості пацієнтів з підписаними деклараціями.

«І держава буде сплачувати кошти вже не ставку, як на сьогодні ми маємо систему отримання зарплати, а за кожного конкретного пацієнта», - пояснила Гінзбург.

За її словами, ситуація коли до одного лікаря буде дуже багато пацієнтів, а до іншого пацієнтів не буде, стимулюватиме останніх та тих, хто набере мало пацієнтів, до підвищення їх кваліфікації, рівня знань та вмінь.

Керівник профільного департаменту зазначила, що на сьогодні місто сформувало на 90% базу лікарів первинної ланки по програмі «Обери лікаря»

«Заклади та лікарі готові до цього етапу. 90% інформації про лікарів первинної ланки вже внесено в електронний реєстр і, думаю, що до кінця дня 100-відсотково будуть внесені дані. І у нас вже приймається електронний підпис», - запевнила Гінзбург.

За її словами, наразі передбачається, що для підписання декларації треба буде прийти у поліклініку чи амбулаторію, де приймає обраний вами лікар з паспортом, ідентифікаційним кодом і якщо мова йде про дітей, то мати свідоцтво про народження.

«Заповнюється декларація в електронній версії лікарем, або буде в кожному закладі, кожній амбулаторії призначена відповідальна особа. Введені дані роздруковуються в 2-х примірниках і підписуються», - додала Гінзбург.

Вона зазначила, що декларація підписується безстроково, але може в будь-який момент бути розірвана та підписана інша з іншим лікарем.

Читайте такожЯк підписати декларацію із своїм лікарем: покрокова інструкція

Вона також запевнила, що прописка пацієнта не грає ролі при обранні лікаря.

«В цьому суть цієї реформи на первинній ланці, що концентрується фінансовий пул саме в національній службі здоров’я і це дає можливість лікарю в будь-якому регіоні сплачувати за пацієнта не дивлячись на реєстрацію», - зазначила Гінзбург.

Вона також зауважила, що підписання декларацій не повинно впливати на надання безперервної медичної допомоги пацієнтам.

«Тобто допомога надається всіма закладами і всіма медичними працівниками. Передбачається, що у разі, коли лікар первинної ланки скеровує до вузького спеціаліста, то це безкоштовно за направленням. У разі, якщо ви самостійно вирішили піти до спеціаліста, то ви сплачуєте кошти», - роз’яснила вона.