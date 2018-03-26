На Київщині зафіксовано масові спалахи кору та вітрянки серед військовослужбовців Нацгвардії

Стан здоров’я хворих нормалізовано.

На Київщині зафіксовано спалах кору та вітрянки серед військовослужбовців Нацгвардії.

Як повідомляється на сайті військової прокуратури Центрального регіону України, станом на сьогодні до Ірпінської центральної міської лікарні доправлено 7 військовослужбовців Національної гвардіїі з підозрою на кір та 6 – із підозрою на вітрянку.

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Усіх госпіталізували в інфекційне відділення. Стан здоров’я хворих нормалізовано.

Джерело хвороби визначено – гуртожиток у м.Ірпінь, де проживають військовослужбовці .

Повідомляється, що військова частина розташована у Броварах. Безпосередньо на території військової частини випадків хвороби не зафіксовано.

За даними військової прокуратури Київського гарнізону Центрального регіону України на 26 березня 2018 року на Київщині також шпиталізовано загалом 12 військовослужбовців із підозрою на кір.