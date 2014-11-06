В Одеській області у вакцині БЦЖ потребують 19 тис дітей

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявила заступник начальника управління охорони здоров'я з питань материнства і дитинства Одеської обласної державної адміністрації Ганна Луньова.

За її словами, у березні завершилася дія сертифіката вакцини БЦЖ російського виробництва і з тих пір діти вакцинацію не отримували.

«Діти, що народилися за цей час і не отримали вакцинацію БЦЖ в пологовому будинку і зараз перебувають під наглядом дитячих поліклінік. Плюс ті діти, які потребують ревакцинації. В цілому таких дітей у нас сьогодні по області 19 тис. (в тому числі, в ревакцинації потребують 2-2,5 тис)», - зазначила чиновниця.

Вона зазначила, що у медиків регіону в наявності тільки 3,5 тис. вакцин БЦЖ. Враховуючи дефіцит даного препарату, прийнято рішення використовувати його з сьогоднішнього дня в пологових будинках.

«3,5 тис. - мало, тому що в середньому на місяць в області з'являється на світ 2,1-2,3 тис. дітей, ми вже підготували і відправили лист у Міністерство для того, щоб нам перерозподілили ті серії, які зараз допущені в роботу з інших областей України», - сказала Луньова.

«Що стосується ревакцинації, то вона відкладена до проведення централізованих закупівель - така позиція Міністерства охорони здоров'я. І воно зрозуміло, тому що вакцина БЦЖ - жива вакцина, і для того, щоб її централізовано закупити, її треба зробити. Вона буде закуплено і доставлено в регіони», - підкреслила Луньова.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Петро Порошенко підписав закон «Про внесення змін до Закону України «Про лікарські засоби»щодо обігу лікарських засобів та державного контролю якості ввезених на територію України лікарських засобів. Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, закон дозволить вирішити проблему із забезпеченням вакциною БЦЖ для профілактики туберкульозу.

На сьогоднішній день на складах - 509 000 доз вакцини БЦЖ, що строк державної реєстрації якої закінчився ще в березні, але термін придатності, визначений виробником, закінчується лише у вересні 2015 року.

БЦЖ (Бацила Кальметта-Герена або Bacillus Calmette-Guérin, BCG) - вакцина проти туберкульозу, виготовлена із штаму ослабленої живої коров'ячої туберкульозної палички, яка практично втратила вірулентність для людини, будучи спеціально вирощеної в штучному середовищі.