У столиці знижуються показники захворюваності на грип та ГРВІ

Епідемічний поріг впав на 36 %.

У Києві рівень захворюваності на грип та ГРВІ нижчий за епідпоріг на 35,8%.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації з посиланням на першого заступника голови КМДА Миколу Поворозника.

За 12-й (минулий) тиждень епідсезону зареєстровано 19 тис хворих на грип і ГРВІ. В порівнянні з 11-м тижнем (захворіло майже 22 тис), спостерігається зниження рівня захворюваності на 15,1%.

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Показник захворюваності за звітній період склав 651,5 (за 11-й тиждень 749,6).

«У порівнянні з попереднім тижнем у столиці спостерігається зниження рівня захворюваності як серед дитячого, так і дорослого населення. Так, дорослих захворіло 7546 осіб проти 9032 за 11-й тиждень, зниження на 19,7 %; дітей – 11515 проти 12899, зниження на 12 %. У структурі захворюваності діти складають 60,4%, а на попередньому тижні 58,8%», - прокоментував Поворозник.

За його даними, захворюваність серед школярів знизилась на 11,1%, якщо порівнювати з минулим тижнем, 4458 випадків, що складає 38,7% від загальної кількості захворілих дітей та 23,4% від загальної кількості осіб, які звернулися за медичною допомогою.

До медичних закладів за 12-й тиждень епідсезону госпіталізовано 172 особи, із них 122 дітей.

Зазначається, що у щеплювальних кабінетах приватних клінік і комунальних закладів охорони здоров’я вакцинація проти грипу не проводилася минулого тижня.

Загалом із початку епідемічного сезону у місті вакциновано 27,5 тис осіб, із них 6,5 тис – діти.