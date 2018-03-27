На будівництво нового корпусу дитячої лікарні у Хмельницьку виділили 30 млн грн

Хмельницька обласна дитяча лікарня – єдиний обласний спеціалізований дитячий заклад третинного рівня надання медичної допомоги.

Депутати Хмельницької обласної ради виділили 30 млн грн на будівництво нового лікувально-діагностичного корпусу дитячої лікарні.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні зміни до обласного бюджету були внесені під час сьогоднішнього пленарного засідання сесії ради.

У пояснювальній записці сказано, що Хмельницька обласна дитяча лікарня – єдиний обласний спеціалізований дитячий заклад третинного рівня надання медичної допомоги. На сьогодні в лікарні розгорнуто 250 ліжок за 11 профілями у 7 відділеннях. Обласна дитяча консультативна поліклініка розрахована на 110 відвідувань за зміну (щорічно лікарями закладу амбулаторна допомога надається понад 48 тис. дітей).

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Матеріальна база обласної дитячої лікарні застаріла, не відповідає санітарно-гігієнічним та будівельним нормам та правилам – на одну дитину припадає 3 кв. м при нормативі 6,5 кв. м.

У 2017 році розроблено проектно-кошторисну документацію на будівництво нового лікувально-діагностичного корпусу та проведено коригування документації з врахуванням висновків депутатських комісій обласної ради.

Довідка УНІАН. 29 березня 2017 року депутати Хмельницької облради визначили будівництво лікувально-діагностичного корпусу Хмельницької обласної дитячої лікарні пріоритетним об’єктом на 2017-2019 роки. Попередня вартість будівництва нового лікувально-діагностичного корпусу обласної дитячої лікарні сягає понад 300 млн грн.