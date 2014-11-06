Посол Чехії передав Харківській лікарні сучасне медичне обладнання

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, в церемонії передачі обладнання, яка пройшла сьогодні в центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф лікарні, також взяв участь регіональний представник Управління ВЕРХОВНОГО комісара ООН у справах біженців в Білорусі, Молдові та Україні Олдріх Андрисек.

Посол Чеської Республіки вручив завідувачу відділення інтенсивної терапії Костянтину Лобойко сучасний апарат штучної вентиляції легенів Monnal-T75 та шприцевий насос ТОР-5510.

«Ця скромна допомога, яку ми надали, допоможе пораненим і постраждалим. Ми усвідомлюємо, у якій важкій ситуації знаходиться Україна. Чеська Республіка підтримує Україну в її виборі і розвитку», - зазначив Почух.

Посол також пообіцяв, що військові хірурги Харківщини зможуть у найближчому майбутньому поїхати на стажування у Чехію.

«Також ми зараз розробляємо програму лікування військовослужбовців, поранених в зоні АТО, в чеських лікарнях. Ми дуже раді, що можемо надати допомогу Україні», - підкреслив Почух.

Довідка УНІАН. Апарат Monnal-T75 - сучасний апарат штучної вентиляції легенів, призначений для дорослих, дітей та новонароджених з масою тіла більшою за 3 кг. Апарат забезпечує можливість проведення як штучної, так і допоміжної вентиляції (в тому числі і неінвазивної) в режимах як за об’ємом, так і за тиском у дихальних шляхах пацієнта.

Monnal-T75 обладнаний вбудованою акумуляторною батареєю, що забезпечує його роботу протягом 1 години при вимкненні зовнішнього живлення.

Шприцевий насос ТОР-5510 є простим у використанні та надійним пристроєм, який забезпечує можливість цілодобового введення розчинів за допомогою шприца будь-якої ємкості будь-якого виробника з високою точністю.