У центрі Вінниці виявлено заклад, де примусово утримувалися алкозалежні люди

Під час обшуку у центрі вилучено облікові картки осіб, що проходять реабілітацію, комп’ютерну техніку.

У Вінниці правоохоронці викрили реабілітаційний центр, де примусово утримувалось близько 20 нарко- та алкозалежних громадян.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Вінницької області, 27 березня на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду проведено обшук у приміщенні реабілітаційного центру, що розташований у Вінниці.

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Встановлено, що центр реабілітації розміщений у 3-х поверховій будівлі у центрі міста. Її територія огороджена бетонним парканом, на вікнах встановлені грати. Центр займається реабілітацією нарко- та алкозалежних громадян.

Керівник Вінницької місцевої прокуратури Сергій Гайду зазначив, що під час обшуку вилучено облікові картки осіб, що проходять реабілітацію, комп’ютерну техніку. Спілкуючись з людьми, підтверджено факти незаконного утримання в центрі осіб, яким було заборонено покидати територію центру, спілкуватися з родичами та самостійно виходити на прогулянки, а мобільні телефони, тих, хто проходив реабілітацію, знаходились у сейфі завідуючого центром. Бажання покинути вказаний центр виявили більше 10 осіб.

За даним фактом порушено кримінальні провадження за ч.2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини групою осіб) та ст. 138 ККУ (незаконна лікувальна діяльність) ККУ.

На даний триває досудове розслідування, проводяться допити свідків та інші слідчі дії.