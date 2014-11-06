У Полтаві презентували проект реформи ВІЛ-послуг

Як повідомили УНІАН у МОЗ, Полтавщина потрапила в перелік 10 регіонів, на теренах яких реалізовуватимуть цей проект, що надаватиме технічну допомогу державним і неурядовим установам для визначення найкращих підходів до фінансування та надання ВІЛ-послуг.

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Про основні аспекти реалізації проекту «Реформа ВІЛ-послуг у дії» на Полтавщині розповіла його директор Ната Аваліані. Вона пояснила, що основною його метою є посилення системи охорони здоров’я для забезпечення ефективного та сталого надання послуг із профілактики, лікування та догляду у сфері ВІЛ-інфекції/СНІДу найбільш уразливим групам населення. Директор проекту підкреслила, що Полтавщина є одним з передових регіонів щодо впровадження багатьох ініціатив, тому ми будемо не тільки сприяти вашим починанням, але й використовувати ваш досвід для роботи в інших регіонах для загальної мети – посилення контролю над ВІЛ-інфекцією в державі.

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Радник з питань посилення системи охорони здоров’я/кадрів Жанна Пархоменко зауважила, що через пілотування альтернативних моделей надання ВІЛ-послуг проект визначить, апробує і рекомендуватиме моделі надання послуг та механізми фінансування для найбільш уразливих груп населення. Проект також надаватиме гранти для розбудови потенціалу перспективних місцевих організацій шляхом надання технічної допомоги, що допоможе вирішити нагальні потреби області у розвитку потенціалу та забезпеченні сталого надання ВІЛ-послуг.