У Харківській області викрито виробництво фальсифікованих ліків

Як повідомили УНАН у Державній службі України з лікарських засобів, видано розпорядження про тимчасову заборону обігу підозрілих щодо фальсифікації лікарських засобів, які були виявлені на цьому псевдовиробництві. Відібрані зразки підлягають лабораторному контролю. Вже найближчим часом, будуть з’ясовані складові, які входять до виявленої на Харківщині продукції.

Тож на сьогодні під тимчасову заборону в обігу потрапили лікарські засоби:

- КАРСИЛ, таблетки, вкриті оболонкою, по 22,5 мг, серій 2010114, 2160114, 2250114, 2320114, з маркуванням виробника АТ «Софарма», Болгарія, АТ «Болгарська роза-Севтополіс», Болгарія;

- АНАФЕРОН, таблетки, серій 3200413, 3190413, з маркуванням виробника ТОВ «НВФ «МАТЕРІА МЕДИКА ХОЛДИНГ», Російська Федерація;

- КЕТАНОВ, таблетки, вкриті оболонкою, по 10 мг, серії 2568339, з маркуванням виробника «Ранбаксі Лабораторіз Лімітед», Індія;

- ФЕСТАЛ, драже, серій 3312205, 3312207, 3312198, 3312199, з маркуванням виробника «Авентіс Фарма Лімітед», Індія.

Одразу ж після викриття неліцензійного виробництва на Харківщині відбулась нарада з фахівцями офіційних представництв іноземних фамкомпаній, у ході якої, зокрема, було обговорене питання їх залучення до проведення лабораторного контролю для порівняння відібраних зразків з лікарськими засобами, які офіційно вироблені та ввезені на територію України.

«Ми закликали представників іноземних фармкомпаній посилити роботу щодо моніторингу своїх лікарських засобів на території України і у разі виявлення підозрілої продукції невідкладно звертатися до Держлікслужби та її територіальних органів. Так, спільними зусиллями ми зможемо перекрити канали збуту та убезпечити наших співвітчизників від неякісної фармацевтичної продукції», - наголосив голова Державної служби України з лікарських засобів Михайло Пасічник.

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Відповідно до ст. 321-1 Кримінального кодексу України за виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут завідомо фальсифікованих лікарських встановлює покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років з конфіскацією фальсифікованих лікарських засобів, сировини та обладнання для їх виготовлення. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або у великих розмірах, або якщо вони спричинили тривалий розлад здоров'я особи, а так само виробництво фальсифікованих лікарських засобів караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років з конфіскацією фальсифікованих лікарських засобів, сировини, обладнання для їх виготовлення та майна. А дії, передбачені частинами першою або другою згаданої вище статті, якщо вони спричинили смерть особи або інші тяжкі наслідки, або вчинені в особливо великих розмірах караються позбавленням волі на строк від восьми до десяти років або довічним позбавленням волі, з конфіскацією фальсифікованих лікарських засобів, сировини, обладнання для їх виготовлення та майна.

Особа, яка добровільно здала фальсифіковані лікарські засоби та вказала джерело їх придбання або сприяла розкриттю злочинів, пов'язаних з їх обігом, звільняється від кримінальної відповідальності за придбання, перевезення, пересилання чи зберігання з метою збуту, збут завідомо фальсифікованих лікарських засобів, їх ввезення на територію України, вивезення з території України, транзит через її територію (частина перша статті 321-1 КК України, якщо такі дії не створили загрози для життя чи здоров'я людей).



