Львівщина: шестеро мешканців с.Шкло госпіталізовані з діагнозом "сальмонельоз"

Про це повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА.

Як зазначається у повідомленні, станом 6 листопада продовжують стаціонарне лікування у інфекційному відділенні Новояворівської районної лікарні 6 жителів (з них 3 дитини) смт. Шкло Яворівського району, у яких, за повідомленням ГУ Держсаніпідемслужби у Львівській області, виділено патогенну флору «Salmonela enteritidis».

Потерпілим в стаціонарних умовах проводиться повний комплекс клініко-лабораторних обстежень, надається необхідна медична допомога відповідно до клінічних протоколів. Причина отруєння встановлюється.

Як повідомляв УНІАН, 28-29 жовтня до інфекційного відділення Новояворівської районної лікарні було госпіталізовано 6 осіб, з них 3 дитини, жителів Яворівського району, з попереднім діагнозом «гостра кишкова інфекція», які 27 жовтня у смт. Шкло Яворівського району в приватному житловому будинку приймали участь у святкуванні Храмового свята (всього запрошених було 17 осіб, з них 8 дітей).