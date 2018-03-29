На Житомирщині зафіксовано спалах вірусного гепатиту серед школярів

Лабораторні дослідження та комплекс протиепідемічних заходів тривають.

На Житомирщині зафіксовано спалах вірусного гепатиту серед учнів загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеню с. Холосне Коростенського району Житомирської області.

Як повідомили УНІАН у Держпродспоживслужбі, до інфекційного відділення Коростенської центральної міської лікарні госпіталізовано 5 учнів дев’ятого класу, з них троє з легким перебігом захворювання, двоє - із середнім ступенем важкості.

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З метою встановлення причин та умов, щопризвели до інфекційного спалаху, проведено обстеження школи.

Виявлено порушення санітарного законодавства, зокрема, не створено умови для дотримання особистої гігієни учнями та персоналом після відвідування надвірної вбиральні в школі, порушується питний режим, відсутні деззасоби тощо. Також і перевірка харчоблоку виявила численні порушення.

Відібрано проби води питної, змиви з обладнання харчоблоку, обстежено працівників. Лабораторні дослідження та комплекс протиепідемічних заходів тривають.