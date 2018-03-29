В уманському дитсадку отруїлися діти

08:44, 29 березня 2018
Новини регіонів
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УНИАН

Як повідомили УНІАН у Держпроспоживслужбі, зареєстровано чотири випадки захворювання на гостру кишкову інфекцію серед вихованців молодшої групи дошкільного навчального закладу.

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Дітей госпіталізовано до інфекційного відділення з гострим гастроентероколітом.

Для проведення лабораторних досліджень відібрано матеріал від контактних дітей та персоналу закладу наносійство ротавірусів та збудників кишкових інфекцій, проби питної води, зразки готових страв та гігієнічні змиви з предметів навколишнього середовища.

У ході перевірки виявлено ряд порушень дотримання вимог санітарного законодавства.

Ситуація перебуває на контролі Головного управління Держпродспоживслужби в Черкаській області.

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Теги: #інфекційні хвороби#отруєння дітей у дитсадку