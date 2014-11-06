Підлітки, які постраждали внаслідок обстрілу школи в Донецьку, лишаються в реанімації



Про це сьогодні повідомила Римма Філь, координатор Гуманітарного штабу Ріната Ахметова.

За її словами, ще двох поранених перевели в загальне відділення для подальшого лікування, яке повністю сплатить Гуманітарний штаб Ахметова.

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«У всіх - досить серйозні осколкові поранення. У одного з хлопців сильно пошкоджена колінна чашечка. Всі витрати на лікування та реабілітацію Гуманітарний штаб бере на себе. Дуже прикро це казати, але ми візьмемо також всі витрати, пов'язані з похованням загиблих хлопців. Приносимо щирі співчуття рідним, які втратили найцінніше, що може бути, - своїх дітей», - сказала Філь.

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На її думку, військові дії на сході України потрібно припинити якомога швидше.

«Позиція Ріната Ахметова незмінна: мирні жителі не повинні гинути. У 21 столітті не повинні гинути діти. У районі, де сталася трагедія, зараз знаходяться близько 6 тис. осіб - з дітьми і людьми похилого віку. Вони живуть у підвалах під обстрілом. Як цивілізовані люди, ми повинні зробити все від нас залежне, щоб припинити цю вакханалію», - зазначила Філь.

Нагадаємо, 5 листопада, школа № 63 в селищі Північний, Куйбишевського району Донецька, зазнала потужного артобстрілу. В цей час на спортивному майданчику біля навчального закладу грали у футбол діти. Двоє (восьмирічна дитина і 17-річний випускник школи) загинули на місці. Ще четверо опинилися в травматології. Обстріл був настільки інтенсивний, що «швидка» не могла під'їхати до місця трагедії.