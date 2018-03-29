Одеські медики не підтвердили смерть півторарічної дитини від свинячого грипу (відео)

Медики підтвердили, що вірус свинячого грипу в організмі дитини справді був, але померла вона не від нього.

Дослідження показали, що штам H1N1 в організмі дитини справді був, проте не встиг проявити свою патогенну дію. Смерть спровокував так званий синдром Рея.

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Це гострий небезпечний стан, який зазвичай виникає після лікування вірусної лихоманки ацетилсаліциловою кислотою. Хто призначив хворій дитині цей препарат, в якому дозуванні його давали дівчинці батьки, має визначити спеціально створена комісія, йдеться у сюжеті ТСН.

Відомо, що у дитини була температура 39 і лікарі порадили госпіталізацію, але батьки доправили дитину у лікарню на наступний день у важкому стані.