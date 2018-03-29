Одеські медики не підтвердили смерть півторарічної дитини від свинячого грипу (відео)

18:24, 29 березня 2018
Новини регіонів
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Це гострий небезпечний стан, який зазвичай виникає після лікування вірусної лихоманки ацетилсаліциловою кислотою. Хто призначив хворій дитині цей препарат, в якому дозуванні його давали дівчинці батьки, має визначити спеціально створена комісія, йдеться у сюжеті ТСН.

Відомо, що у дитини була температура 39 і лікарі порадили госпіталізацію, але батьки доправили дитину у лікарню на наступний день у важкому стані. 

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Теги: #Одеса#грип#дитина