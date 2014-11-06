Марина Порошенко передала госпіталям Запоріжжя сучасні операційні столи

Дружина президента України Марина Порошенко відвідала сьогодні Запорізький військовий госпіталь та 61-й військовий мобільний госпіталь, що зараз базується в Запорізькій області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, Марина Порошенко ознайомилася з перебігом відновлювальних робіт, які тривають у Запорізькому військовому госпіталі, та обговорила з керівництвом існуючі проблеми.

Після завершення робіт госпіталь буде розрахований на 100 ліжко-місць із 5 відділеннями: приймальним, хірургічним, терапевтичним, інфекційним та реанімаційним, зазначили в прес-службі.

"Свого часу цей госпіталь був одним з найкращих серед військових медичних закладів країни. Прикро, що він був доведений до стану майже повного знищення. Я дуже вдячна всім небайдужим людям, які, об'єднавшись єдиним фронтом, працюють на захист, оборону та зміцнення нашої країни», - сказала Марина Порошенко.

Вона передала в хірургічні відділення Запорізького військового госпіталю та 61-го мобільного госпіталю багатофункціональні електромеханічні операційні столи.