Кримський «міністр» охорони здоров'я подав у відставку

Про це в четвер 6 листопада повідомив самопроголошений "прем'єр-міністр" Криму Сергій Аксьонов, пише сайт Крыминформ.

Причини відставки поки не розголошуються.

Раніше Аксьонов неодноразово висловлював невдоволення станом справ у сфері охорони здоров'я анексованого Криму. В результаті «перевірок» самопроголошений прем'єр-міністр вимагав звільнити головного лікаря республіканської клінічної лікарні імені Семашка.

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Пізніше він заявив, що підозрює головних лікарів медичних установ у саботажі. Аксьонов припустив, що керівники державних лікарень в Криму «штучно гальмують закупівлю обладнання та медикаментів».

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16 березня 2014 року на території Криму і міста Севастополя пройшов так званий референдум про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали дане голосування і вважають, що Росія анексувала Крим.