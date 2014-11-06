Про рух транспорту Києва для людей з особливими потребами можна дізнатися в мережі

Для пасажирів з обмеженими фізичними можливостями комунальне підприємство «Київпастранс» спільно з EasyWay здійснило заходи щодо створення додаткових зручностей при користуванні громадським наземним транспортом.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, відтепер для громадськості стала доступною інформація про рухомий склад, який працює на маршрутах громадського наземного транспорту і пристосований для перевезення пасажирів з обмеженою мобільністю.

Дізнатися про прибуття на зупинку такого транспорту можна на сайті КП «Київпастранс» (www.kpt.kiev.ua в розділі "Транспорт Online") та на сайті EasyWay (www.eway.in.ua). Такий рухомий склад відображається спеціальною відповідною піктограмою (синій круг із зображенням людини в інвалідному візку). Питання відображення інформації в мобільних додатках опрацьовується. На сторінці кожного маршруту при наведенні на GPS-маркер транспортного засобу відображається відповідна іконка.

За даними КМДА, на маршрутах громадського наземного транспорту міста, які обслуговує КП «Київпастранс», працюють 979 одиниць рухомого складу з низьким рівнем підлоги, які пристосовані для осіб з обмеженими фізичними можливостями та жінок з дитячими колясками, зокрема, 550 автобусів, 399 тролейбусів і 30 трамваїв. Крім того, 609 рухомих одиниць обладнані пандусами, зокрема, 325 тролейбусів, 275 автобусів і 9 трамваїв. 19 тролейбусів і 7 трамваїв облаштовано системою зовнішнього оповіщення про прибуття рухомого складу на зупинку для пасажирів з вадами зору.