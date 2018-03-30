У Житомирі через кір госпіталізовано понад 20 військовослужбовців (відео)

Пацієнти не мали потрібних щеплення проти кору.

У Житомирі через кір госпіталізовано 21 військовослужбовця.

Нацгвардійці потрапили до шпиталю з однаковими симптомами - жаром та висипами, повідомляє ТСН.

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Пацієнти перебувають у задовільному стані.

За словами лікарів, усі пацієнти не мали щеплення проти кору.

Від початку року у Житомирі зареєстровано вже чотири десятки випадків захворювання на кір.