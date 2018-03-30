У Житомирі через кір госпіталізовано понад 20 військовослужбовців (відео)
11:03, 30 березня 2018Новини регіонів
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Пацієнти не мали потрібних щеплення проти кору.
Пацієнти перебувають у задовільному стані / УНІАН
У Житомирі через кір госпіталізовано 21 військовослужбовця.
Нацгвардійці потрапили до шпиталю з однаковими симптомами - жаром та висипами, повідомляє ТСН.
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Пацієнти перебувають у задовільному стані.
За словами лікарів, усі пацієнти не мали щеплення проти кору.
Від початку року у Житомирі зареєстровано вже чотири десятки випадків захворювання на кір.
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