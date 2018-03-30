В одній зі шкіл Харківщини отруїлися понад 40 дітей

Діти проходять амбулаторне лікування та перебувають у задовільному стані.

У Харківській області прокуратура розпочала розслідування за фактом виявлення інфекційного захворювання у 44 учнів однієї школи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, Борівський відділ Ізюмської місцевої прокуратури сьогодні розпочав кримінальне провадження за фактом неналежного виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей (ч. 1 ст. 137 КК України).

За словами начальника відділу прокуратури області Валерія Лялюка, в одній із загальноосвітніх шкіл Борівського району області сталося інфекційне захворювання учнів.

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«29 березня поточного року до сільської амбулаторії звернулося 16 учнів зі скаргами на погане самопочуття. Дітям було поставлено попередній діагноз «ротавірусна інфекція» та призначено амбулаторне лікування. Наступного дня, 30 березня, до школи не з'явилося 44 учні. Після обстеження лікарями районної центральної лікарні разом із спеціалістами обласної інфекційної лікарні 40 дітям було поставлено діагноз – «ротавірусна інфекція», чотирьом – «кишкова інфекція», – зазначив Лялюк.

Крім того, з аналогічними скаргами на погане самопочуття до Борівської центральної лікарні звернулася і співробітниця навчального закладу.

Наразі діти проходять амбулаторне лікування та перебувають у задовільному стані. Жінку госпіталізовано. Досудове розслідування.