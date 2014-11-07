На Луганщині на фугасі підірвалися семеро десантників

Під час проведення пошуково-ударних дій в районі Сокольники Луганської області підірвалися на фугасі та отримали поранення семеро десантників. Усім пораненим надана медична допомога.

Про це повідомляє прес-центр Антитерористичної операції.

За даними прес-центру, «вночі бойовики, використовуючи РСЗВ БМ-21 «Град» двічі обстріляли підрозділи сил АТО, що дислокуються неподалік населеного пункту Кримське».

«Протягом ночі неодноразово з мінометів вели вогонь по нашим блокпостам в цьому районі. У відповідь сили АТО завдавали точкових артилерійських ударів по вогневих позиціях незаконних збройних формувань», - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що в районі Донецького аеропорту ситуація залишається напруженою: «Цей стратегічний об’єкт під нашим контролем».

«Вночі були обстріляні наші блокпости, опорні та спостережні пункти в районі населених пунктів Майорськ, Дебальцево та Попасна. На півдні зони АТО обстріляли наш підрозділ, що дислокується північніше Талаковки. Вогнем у відповідь вогневі точки бойовиків подавлено», - йдеться в повідомленні прес-центру АТО.