На Тернопільщині зафіксовано спалах отруєння у дитсадку м.Збараж

До інфекційного відділення госпіталізовано 5 учнів.

На Тернопільщині зафіксовано спалах гострої кишкової інфекції серед дітей Збаразького міського комунального ясла-садку №1 «Калинонька». Як повідомили УНІАН у Держпродспоживслужбі, захворіли 11 осіб, у тому числі 10 дітей. Читайте такожНа Житомирщині зафіксовано спалах вірусного гепатиту серед школярів Розпочато санітарно-епідеміологічне розслідування. Під час проведення обстеження дитячого садка виявлено низку порушень законодавства, зокрема, не дотримано норм умов зберігання продуктів харчування, технології приготування страв. Проведення комплексу протиепідемічних заходів триває.

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