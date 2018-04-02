На Тернопільщині зафіксовано спалах отруєння у дитсадку м.Збараж

12:26, 02 квітня 2018
Новини регіонів
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УНІАН

Як повідомили УНІАН у Держпродспоживслужбі, захворіли 11 осіб, у тому числі 10 дітей.

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Розпочато санітарно-епідеміологічне розслідування. Під час проведення обстеження дитячого садка виявлено низку порушень законодавства, зокрема, не дотримано норм умов зберігання продуктів харчування, технології приготування страв. 

Проведення комплексу протиепідемічних заходів триває. 

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Теги: #отруєння дітей#отруєння дітей у дитсадку#дитсадок на Тернопільщині