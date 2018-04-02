У Києві 1370 лікарів, з якими можна підписати декларацію

Сьогодні розпочалось підписання декларацій між пацієнтом та лікарем у рамках держпрограми "Обери лікаря"

У Київській міській держадміністрації нагадують, що сьогодні відповідно до державної програми «Обери лікаря» стартувало підписання декларацій між пацієнтом та лікарем.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби КМДА з посиланням на першого заступника голови міськдержадміністрації Миколу Поворозника.

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За його словами, медичні працівники столичних закладів охорони здоров’я готові до підписання декларацій.

«Наразі у Києві працюють 1370 лікарів, з якими можна укласти декларацію. Кожен киянин може зробити це, попередньо записавшись до лікаря через електронну систему запису або прийти на прийом без запису», – сказав Поворозник.

Він зазначив, що терапевт може підписати декларації з 2000 пацієнтів, сімейний лікар – із 1800, а педіатр – із 900 маленькими пацієнтами.

«Рішення про вибір лікаря повинне бути виваженим. Окрім кваліфікації та професійності лікаря, раджу зважати і на фактор територіальної доступності», – наголосив Поворозник.

Для підписання декларації з лікарем необхідно мати із собою паспорт, ІПН (індивідуальний податковий номер) та мобільний телефон (за наявності).

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Як повідомляв УНІАН, раніше директор Департаменту охорони здоров’я Київської міської державної адміністрації Валентина Гінзбург сказала, що декларація підписується безстроково, але може в будь-який момент бути розірвана та підписана інша з іншим лікарем.

Вона також запевнила, що прописка пацієнта не грає ролі при обранні лікаря.