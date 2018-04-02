У столиці показник захворюваності на грип та ГРВІ нижче епідпорогу на 36%

Спостерігається зниження захворюваності за рахунок дитячого та дорослого населення.

У столиці показник захворюваності на грип та ГРВІ нижче епідпорогу на 35,8%.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації з посиланням на першого заступника голови КМДА Миколу Поворозника.

Як повідомляється, за минулий 13-й тиждень епідсезону зареєстровано 16,1 тис. хворих на грип та ГРВІ (за 12-й тиждень захворіло 19 тис.), що відповідає зниженню захворюваності на 18,3%.

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«У порівнянні з попереднім тижнем в столиці спостерігається зниження захворюваності за рахунок дитячого та дорослого населення. Так, дорослих захворіло 6336 осіб проти 7546 за 12-й тиждень, зниження на 19,1%, дітей – 9770 проти 11515, зниження на 17,9%. У структурі захворюваності діти складають 60,7%, а на попередньому тижні – 60,4%», - зазначив Поворозник.

За його інформацією, серед школярів спостерігається зниження захворюваності на 27,7%.

Також Поворозник повідомив, що до медичних закладів за 13-й тиждень епідсезону госпіталізовано 132 особи, із них 108 дітей.

Він додав, що наразі у містіінтенсивність епідемічного процесу на рівні, характерному для даного періоду року.