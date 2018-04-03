На Закарпатті за тиждень зафіксовано 94 випадки кору (відео)

Майже 90% недужих - діти.

На Закарпатті за тиждень зафіксовано 94 випадки кору.

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Тижнем раніше - ще 117, пише ТСН. Майже 90% недужих - діти.

Кір - інфекційна хвороба, що легко передається при контакті із хворим. Небезпечний кір передусім ускладненнями, серед яких - пневмонія та запалення мозку.

За даними МОЗ, від початку року від кору в Україні померло 7 людей.