На Закарпатті за тиждень зафіксовано 94 випадки кору (відео)

10:42, 03 квітня 2018
Новини регіонів
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Тижнем раніше - ще 117, пише ТСН.  Майже 90% недужих - діти.

Кір - інфекційна хвороба, що легко передається при контакті із хворим. Небезпечний кір передусім ускладненнями, серед яких - пневмонія та запалення мозку.

За даними МОЗ, від початку року від кору в Україні померло 7 людей. 

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Новина в сюжеті: Спалах кору в Україні
Теги: #Закарпаття#епідемія кору в Україні#Супрун і Москаль