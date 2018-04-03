На Закарпатті за тиждень зафіксовано 94 випадки кору (відео)
10:42, 03 квітня 2018Новини регіонів
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Майже 90% недужих - діти.
Небезпечний кір передусім ускладненнями, серед яких - пневмонія та запалення мозку. / www.youtube.com
На Закарпатті за тиждень зафіксовано 94 випадки кору.
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Тижнем раніше - ще 117, пише ТСН. Майже 90% недужих - діти.
Кір - інфекційна хвороба, що легко передається при контакті із хворим. Небезпечний кір передусім ускладненнями, серед яких - пневмонія та запалення мозку.
За даними МОЗ, від початку року від кору в Україні померло 7 людей.
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