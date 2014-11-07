Частину Черкас оголосили неблагополучною щодо сказу

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Черкаської міськради, таке рішення прийнято після експертного висновку Черкаської регіональної державної лабораторії ветеринарної медицини від 4 листопада.

Сьогодні на засіданні постійної надзвичайної протиепізоотичної комісії при Черкаській міськраді вирішено визначити неблагополучною по сказу територію, обмежену вулицями Смілянська, Громова, 14 грудня та територією КХП по проспекту Хіміків; загрозливою по сказу – між вулицями Смілянська, Чорновола, 14 грудня, Крупської.

На цій території проведуть комплексний план заходів з локалізації та ліквідації осередку сказу тварин. Зокрема проведуть обов'язкову вакцинацію домашніх тварин, особливо котів і собак, від сказу.