У дитячі садки Києва замість вершкового масла постачали шкідливий заборонений продукт

Батьки, чиї діти харчуються в дитячих садках та школах мають право вимагати в адміністрації закладу документи на харчову продукцію.

У дитячі садки Києва замість вершкового масла постачали заборонений продукт.

Як повідомили УНІАН у Держпродспоживслужбі, у садки замість вершкового масла суб’єктом господарювання був завезений молоковмісний спред, який заборонено для використання в Україні (понад 50% немолочних жирів).

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У зв’язку з цим спеціалістами Головного управління Держпродспоживслужби у Києві проведено ряд заходів з виявлення інших дитсадків, куди дане приватне підприємство постачало аналогічну продукцію. Такі факти зафіксовано ще у 7 дитсадках столиці. Національною поліцією відкрито кримінальне провадження.

У Держпродспоживслужбі підкреслюють, що батьки, чиї діти харчуються в дитячих садках, школах та інших організованих дитячих колективах, мають право вимагати в адміністрації закладу документи на харчову продукцію. У випадку ненадання таких документів, їх відсутності або невідповідності встановленим вимогам (наявність товаро-транспортної накладної, вимоги до продукції, які виставлялися під час тендеру тощо), підозри щодо небезпечності харчових продуктів, батьки завжди можуть звернутися до Держпродспоживслужби України.