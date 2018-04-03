У зв'язку з юридичною невизначеністю процесу.

У Львові відклали початок підписання декларацій пацієнтів з сімейними лікарями у зв'язку з юридичною невизначеністю процесу.

Про це заявив керівник управління охорони здоров'я Львівської обласної державної адміністрації Володимир Зуб, пише "Слово и Дело".

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«На сьогоднішній день немає жодного документа, що регламентує діяльність системи e-Health, крім роз'яснень і заяв з боку МОЗ. Тому зараз ми проводимо юридичні консультації, щоб не помилитися і дотриматися законодавства», - повідомив чиновник.

В ОДА вважають, що перш за все мова йде про захист персональних даних пацієнтів, а в даний час «немає юридичного документа, що дає головлікарям гарантію, що всі дані пацієнтів будуть надійно захищені».

Зуб додав, комісія міськради вже відібрала дві компанії. Ці системи можуть використовувати медустанови Львова для підключення до загальної системи E-Health.

Однак, поки жодна медустанова Львова не з'являлася в E-Health. У той же час чиновник додав, що процес почався. До кінця тижня можуть зареєструвати всі медичні установи, які беруть участь в першому етапі реформи.