На Харківщині зафіксовано масовий спалах отруєння серед школярів

10:54, 04 квітня 2018
Новини регіонів
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УНІАН

Як повідомили УНІАН у Держпродспоживслужбі, зареєстровано 22 випадки гострої кишкової інфекції (21 учень та кухар харчоблоку).

До інфекційного відділення Борівської центральної районної лікарні госпіталізований працівник харчоблоку, хворі діти лікуються амбулаторно.

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Постраждалим встановлено попередні діагнози: «ротавірусна інфекція» – 16 осіб, «ротавірусна інфекція» – 2 особи, «Гастроентероколіт» – 4 особи.

За результатами лабораторних досліджень діагноз на ротавірусну інфекцію підтверджено у 10 осіб.

Фахівці Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області виявили у харчоблоці школи чисельні порушення санітарного законодавства, зокрема, не дотримується поточність технологічного процесу, виявлені продукти харчування без відповідного маркування тощо.

У закладі не організований питний режим для учнів.

Директору Богуславської загальноосвітньої школи надано розпорядження про усунення порушень санітарного законодавства.  

Ситуація перебуває на контролі Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області.

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Теги: #дитяче здоров'я#отруєння дітей у школі#гострі кишкові інфекції