На Харківщині зафіксовано масовий спалах отруєння серед школярів

У харчоблоці школи виявлено чисельні порушення санітарного законодавства.

На Харківщині зафіксовано масовий спалах гострої кишкової інфекції серед учнів Богуславської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Борівського району.

Як повідомили УНІАН у Держпродспоживслужбі, зареєстровано 22 випадки гострої кишкової інфекції (21 учень та кухар харчоблоку).

До інфекційного відділення Борівської центральної районної лікарні госпіталізований працівник харчоблоку, хворі діти лікуються амбулаторно.

Читайте такожУ дитячі садки Києва замість вершкового масла постачали шкідливий заборонений продукт

Постраждалим встановлено попередні діагнози: «ротавірусна інфекція» – 16 осіб, «ротавірусна інфекція» – 2 особи, «Гастроентероколіт» – 4 особи.

За результатами лабораторних досліджень діагноз на ротавірусну інфекцію підтверджено у 10 осіб.

Фахівці Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області виявили у харчоблоці школи чисельні порушення санітарного законодавства, зокрема, не дотримується поточність технологічного процесу, виявлені продукти харчування без відповідного маркування тощо.

У закладі не організований питний режим для учнів.

Директору Богуславської загальноосвітньої школи надано розпорядження про усунення порушень санітарного законодавства.

Ситуація перебуває на контролі Головного управління Держпродспоживслужби в Харківській області.