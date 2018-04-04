На Вінниччині у дитсадку Могилів-Подільського отруїлися малюки

Дітей госпіталізували до інфекційного відділення.

На Вінниччині у дитсадку № 3 Могилів-Подільського отруїлися малюки. Як повідомили УНІАН у Держпродспоживслужбі, внаслідок спалаху гострої кишкової інфекції госпіталізовано семеро дітей у віці від 3-х до 6-ти років. Читайте такожНа Тернопільщині зафіксовано спалах отруєння у дитсадку м.Збараж Маленьким пацієнтам встановлено діагноз:«гостра харчова токсикоінфекція». Розпочато проведення санітарно-епідеміологічного розслідування. Ситуація перебуває на контролі Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області.

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