На Вінниччині у дитсадку Могилів-Подільського отруїлися малюки
09:11, 04 квітня 2018Новини регіонів
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Дітей госпіталізували до інфекційного відділення.
Діти потрапили до лікарні з гострою кишковою інфекцією / УНІАН
На Вінниччині у дитсадку № 3 Могилів-Подільського отруїлися малюки.
Як повідомили УНІАН у Держпродспоживслужбі, внаслідок спалаху гострої кишкової інфекції госпіталізовано семеро дітей у віці від 3-х до 6-ти років.
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Маленьким пацієнтам встановлено діагноз:«гостра харчова токсикоінфекція».
Розпочато проведення санітарно-епідеміологічного розслідування.
Ситуація перебуває на контролі Головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області.
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