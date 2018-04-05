У Львові й досі не розпочали підписувати декларації з лікарями: знайшли серйозні юридичні проблеми (відео)
10:10, 05 квітня 2018Новини регіонів
772
Чиновники кажуть, що не мають жодного документу, який би захищав персональні дані пацієнтів.
У Львові й досі не розпочали підписувати декларації з лікарями: знайшли серйозні юридичні проблеми / УНІАН
У Львові й досі не розпочали підписувати декларації з лікарями, бо чиновники знайшли серйозні юридичні проблеми.
Технічно оснащені усі поліклініки, проблема - юридична, пише ТСН.
Читайте такожУ Львові відклали початок підписання декларацій пацієнтів з сімейними лікарями
Чиновники міської ради зазначають, що не мають жодного документу, який би захищав персональні дані пацієнтів, і хвилюються, щоби лікарів, часом, не звинуватили у витоку інформації, якщо такий станеться.
Ситуацію називають не зривом, а відтермінуванням. Чекають на додаткові розпорядження Кабміну.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter