У Львові й досі не розпочали підписувати декларації з лікарями: знайшли серйозні юридичні проблеми (відео)

10:10, 05 квітня 2018
Новини регіонів
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УНІАН

Технічно оснащені усі поліклініки, проблема - юридична, пише ТСН.

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Чиновники міської ради зазначають, що не мають жодного документу, який би захищав персональні дані пацієнтів, і хвилюються, щоби лікарів, часом, не звинуватили у витоку інформації, якщо такий станеться.

Ситуацію називають не зривом, а відтермінуванням. Чекають на додаткові розпорядження Кабміну

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Теги: #реформи охорони здоров’я#сімейна медицина