У Львові й досі не розпочали підписувати декларації з лікарями: знайшли серйозні юридичні проблеми (відео)

Чиновники кажуть, що не мають жодного документу, який би захищав персональні дані пацієнтів.

У Львові й досі не розпочали підписувати декларації з лікарями, бо чиновники знайшли серйозні юридичні проблеми. Технічно оснащені усі поліклініки, проблема - юридична, пише ТСН. Читайте такожУ Львові відклали початок підписання декларацій пацієнтів з сімейними лікарями Чиновники міської ради зазначають, що не мають жодного документу, який би захищав персональні дані пацієнтів, і хвилюються, щоби лікарів, часом, не звинуватили у витоку інформації, якщо такий станеться. Ситуацію називають не зривом, а відтермінуванням. Чекають на додаткові розпорядження Кабміну.

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