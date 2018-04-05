У Вінницікій дитячої лікарні відкрито реконструйоване відділення інтенсивної терапії

Відкриття відділення відбулось сьогодні під час робочого візиту президента до Вінниці.

Президент України Петро Порошенко взяв участь у відкритті реконструйованого відділення анестезіології та інтенсивної терапії у Вінницькій обласній дитячій клінічній лікарні.

Як передає УНІАН, відкриття відділення відбулось сьогодні під час робочого візиту глави держави до Вінниці.

Порошенко вручив сертифікат на апарати штучної вентиляції легень для нового відділення, яке відкрито після реконструкції коштом Фонду регіонального розвитку і частково - місцевих бюджетів, загальною вартістю понад 11 млн грн.

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Президент під час зустрічі із колективом лікарні, сказав, що відкриття відділення стало можливим завдяки реформі децентралізації та бажання громад проводити зміни.

«60 млрд грн було в громад, коли я був обраний президентом і 250 млрд - зараз. Ці кошти - це можливості територіального розвитку - будівництва шкіл, садочків, ремонту доріг, освітлення. Зараз ми відкриваємо нове відділення, на яке пішли кошти обласного бюджету, державного фонду регіонального розвитку, фонду соцзахисту. Адже головним в державному бюджеті є інтереси людей - захистити, надати якісну послугу, навчити, вилікувати», - зазначив Порошенко.

Президент підкреслив, що на сьогодні пріоритетом є підвищення рівня життя українців.

«Сьогодні в лікаря є вибір - українського лікаря чекають і в Польщі, і в Словаччині, але я категоричний противник цього. Ми маємо рішуче рухатись з тим, щоб заробітні плати в Україні поступово, але в дуже короткий термін наближались до заробітних плат наших сусідів», - сказав Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Порошенко перебуває з робочою поїздкою у Вінницькій області.