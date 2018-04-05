Хлопчика госпіталізували в реанімаційне відділення лікарні.

На Хмельниччині 12-річний школяр отримав сильні опіки від ураження електрострумом на даху поїзда.

Як повідомляє сектор комунікації Нацполіції Хмельницької області, 12-річний школяр разом з компанією розважався в районі залізничного вокзалу. Хлопець заліз на дах вантажного потягу і з власної необережності доторкнувся до високовольтної лінії, внаслідок чого отримав сильне ураження струмом.

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За даними поліції, на дитині почав горіти одяг. Допоміг загасити вогонь місцевий житель, який став свідком події. Тим часом люди викликали «швидку» та поліцію.

Хлопчика госпіталізували в реанімаційне відділення Славутської центральної районної лікарні. У нього діагностували опіки 2-3 ступеня. Після стабілізації стану потерпілого його транспортували до опікового центру у Хмельницький.