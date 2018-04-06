У Києві зафіксовано спалах кору серед курсантів Інституту кримінально-виконавчої служби

Керівництво навчального закладу нібито залякувало курсантів, щоб вони не виносили інформацію про спалах кору за межі навчального закладу.

У Києві на початку тижня стався спалах кору серед курсантів 4-го курсу Інституту кримінально-виконавчої служби Національної академії внутрішніх справ в Києві.

Читайте такожНа Київщині зафіксовано масові спалахи кору та вітрянки серед військовослужбовців Нацгвардії

Як повідомили ТСН.ua джерела, керівництво Інституту не розмістило хворих курсантів на карантин. Студенти, які захворіли, продовжували жити у гуртожитку разом з усіма.

Станом на 4 квітня повідомлялося про 6-х хворих з підтвердженим діагнозом кір. Ще декілька курсантів мали високу температуру – до 39 градусів. 5 квітня до гуртожитку одному з хворих викликали швидку.

Крім того, джерела повідомили, що керівництво нібито залякувало курсантів, щоб вони не виносили інформацію про спалах кору за межі навчального закладу.

"Останній поверх гуртожитку, пятий, на якому живуть хворі на кір, повністю перекрили. Влаштували такий собі карантин, але там разом із хворими живуть і здорові люди. Перекрили від спільного доступу, тобто вони не можуть виходити через центральний вхід. Їм виділили окремий вихід – аварійний, через який вони все одно ходять на навчання. Також для їхнього курсу зробили окремий час для сніданку, обіду і вечері, і вони тепер окремо від всіх їдять і приймають душ по інших годинах", - розповіло джерело.

Читайте такожНа Закарпатті за тиждень зафіксовано 94 випадки кору (відео)

Наразі нових пацієнтів туди не приймають. Характерні для кору симптоми проявилися в 17-річного хлопця, якого госпіталізували з температурою. Хворого вже перевели до інфекційного відділення міської лікарні. За станом інших дітей в педіатрії стежать медики. Загалом на Рівненщині зафіксовано 67 випадків кору, з них - 48 у дітей.

Після розголошення інформації на сайті Державної кримінально-виконавчої служби з'явилося повідомлення про виявлення сімох осіб з ознаками захворювання на кір.

"Всі захворілі курсанти завчасно мали відповідну вакцинацію, за їх зверненням надано кваліфіковану медичну допомогу, четверо осіб госпіталізовано до медичних закладів, інші троє, які мають легку форму захворювання, перебувають під медичним наглядом за місцем проживання. Курсанти, які контактували з хворими, щодня оглядаються медпрацівниками", - йдеться у повідомленні.

Також у ДКВС наголосили, що хворі особи за місцем дислокації не перебувають.