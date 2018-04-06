На Тернопільщині зафіксовано масовий спалах сальмонельозу серед дітей

15:59, 06 квітня 2018
Новини регіонів
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Huffington Post

Про це повідомляє обласний лабораторний центр МОЗ.

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За словами фахівців, джерелом зараження були сирі курячі яйця. Так, через неправильне приготування страв та недотримання правил утримання харчоблоку відбулось інфікування.

Здійснюватись комплекс протиепідемічних заходів.

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Теги: #отруєння дітей у дитсадку#зараження на сальмонельоз#сальмонельоз у дитсадках