На Тернопільщині зафіксовано масовий спалах сальмонельозу серед дітей
15:59, 06 квітня 2018Новини регіонів
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Тяжку хворобу мають вже 27 осіб.
Джерелом зараження виявилися яйця / Huffington Post
На Тернопільщині у дитячому садку Збаража зафіксовано масовий спалах сальмонельозу: 27 осіб захворіли на сальмонельоз, з них 23 – діти.
Про це повідомляє обласний лабораторний центр МОЗ.
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За словами фахівців, джерелом зараження були сирі курячі яйця. Так, через неправильне приготування страв та недотримання правил утримання харчоблоку відбулось інфікування.
Здійснюватись комплекс протиепідемічних заходів.
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