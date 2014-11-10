Олександрівська лікарня отримала медобладнання від урядового агентства Туреччини

10 функціональних ліжок для реанімаційних відділень Олександрівської лікарні в Києві надійшли від представників Турецького агентства зі співробітництва та координації при Раді міністрів Республіки Туреччина.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Медичні ліжка було поставлено в рамках проекту міжнародної технічної допомоги, яка передбачає надання ресурсів та послуг на безоплатній та без поворотній основі з метою підтримки України.

Зазначається, що ще в червні турецьке урядове агентство звернулося до керівництва медичного закладу з пропозицією щодо надання допомоги та сприяння у покращенні умов пацієнтів, зокрема під час перебування в реанімації.

Наразі столична лікарня отримала 10 ліжок Hill-Rom-900, які сьогодні активно використовуються в загальній, кардіологічній та урологічній реанімації, а також палаті інтенсивної терапії та відділені церебро-васкулярної патології. Ціна одного ліжка становить близько 4 тис американських дол.

«Для пацієнтів реанімаційних відділень для скорішого одужання велике значення мають умови, у яких вони перебувають. Завдяки співпраці та технічній підтримці урядових структур Туреччини, сьогодні хворі почуватимуться набагато комфортніше. Нові ліжка виготовлені з урахуванням всіх потреб хворих: вони легкі та мобільні, а також спрощують застосування апаратури моніторингу та життєзабезпечення», – зазначив головний лікар Олександрівської лікарні Роман Василишин.

За словами головного лікаря, турецьке агентство й надалі планує співпрацювати з київською лікарнею, зокрема були проведені переговори щодо ремонту харчоблоку та стерилізаційного відділення.