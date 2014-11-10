В Авдіївці внаслідок обстрілу терористами 7 осіб були поранені

В Авдіївці Донецької області сьогодні внаслідок обстрілу терористами загинули троє мирних жителів і один військовий, ще сім чоловік дістали поранення.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Донецької обласної держадміністрації.

У повідомленні відзначається, що вранці в південно-східній частині міста люди набирали воду на водонасосній станції, розташованій поряд із українським блокпостом.

Терористи випустили по житловому кварталу сім снарядів, внаслідок чого загинули троє цивільних і один військовий, ще сім чоловік дістали поранення. Крім того, серйозно постраждали комунікації та житлові будинки по вулиці Молодіжній.

У ОДА відзначили, що, за інформацією оперативних служб і очевидців, снаряди прилетіли з боку Донецька - з території, що контролюється бойовиками.