У Дніпрі зафіксовано масштабний спалах кору серед студентів

Серед захворілих є вагітна студентка.

У Дніпровському аграрно-економічному університеті на початку квітня зафіксовано спалах захворювання на кір.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні розповів журналістам завідуючий відділу епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних захворювань Дніпропетровського обласного лабораторного центру МОЗ України Денис Кисельов.

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За його словами, на кір захворіли 23 студенти та три співробітники вишу. Серед захворілих є вагітна студентка.

Він повідомив, що заняття в університеті не припинялися, проводяться протиепідеміологічні заходи.

Частина хворих госпіталізована до лікарні, інші перебувають на амбулаторному лікуванні.

Кисельов зазначив, що з початку 2018 року в Дніпропетровській області зареєстровано 426 випадків захворювання на кір. 58% захворілих становлять діти до 17 років. 82% хворих не були щеплені від кору.