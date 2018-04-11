У столиці істотно знизився рівень захворюваності на грип та ГРВІ

Нижче епідемічного порога на 40%.

У столиці рівень захворюваності на грип та ГРВІ є нижчим епідемічного порогу на 40,1%.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації з посиланням на першого заступника голови КМДА Миколу Поворозника.

"У столиці спостерігається зниження захворюваності на грип та ГРВІ, якщо порівнювати з попереднім тижнем, на 18,7%. Так, за 14-й тиждень епідсезону зареєстровано 13572 хворих на грип та ГРВІ, тоді як за 13-й тиждень захворіло 16106", - повідомив Порозник.

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За його даними, порівняно з попереднім тижнем у столиці спостерігається зниження захворюваності і серед дитячого, і серед дорослого населення. Так, дорослих захворіло 5218 осіб (зниження на 21,4%), дітей – 8354 (зниження на 16,9%). У структурі захворюваності діти становлять 61,6%, а на попередньому тижні 60,7%.

"Серед школярів спостерігається зниження захворюваності на 23,2%: 2832 випадки, що становить 33,9% від загальної кількості захворілих дітей і 20,9% від загальної кількості осіб, які звернулися за медичною допомогою», – зазначив Поворозник.

Він повідомив, що до медичних закладів за 14-й тиждень епідсезону госпіталізовано 133 особи, із них 100 – діти.