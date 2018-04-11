На Чернігівщині через отруєння нітратами померло немовля

За висновками лікарів, причиною смерті 4-місячного хлопчика стало отруєння нітратами, що містилися у питній воді.

У Чернігівській області поліція розслідує обставини смерті 4-місячної дитини від отруєння нітратами.

Про це УНІАН повідомили у секторі комунікацій Головного управління Нацполіції в області.

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Згідно з повідомленням, родина з дитиною проживала у селі Вертіївка Ніжинського району. 4-місячну дитину було госпіталізовано до Ніжинської центральної районної лікарні з погіршенням самопочуття. Вчора у лікарні хлопчик помер.

За висновками лікарів, причиною смерті дитини стало отруєння нітратами, що містилися у питній воді.

«Зараз кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство), але під час слідства провадження може бути перекваліфіковано», - пояснили у секторі комунікацій Головного управління поліції області.

Стаття Кримінального кодексу України, за якою відкрито провадження, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років. Триває слідство.