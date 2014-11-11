У Херсоні наречені на весіллі отруїлися грибами

У понеділок, 10 листопада, в реанімаційне відділення лікарні Суворовського району Херсона три людини були госпіталізовані з харчовим отруєнням.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі управління Держслужби з надзвичайних ситуацій у Херсонській області, госпіталізовано 24-річного і 27-річного чоловіків, а також 28-річну жінку. Всі троє перебували у тяжкому стані.

З аналогічним діагнозом до відділення дитячої обласної лікарні в стані середньої тяжкості було також госпіталізовано 7-річного хлопчика.

Станом на 7:00 вівторка, 11 листопада, стан здоров'я постраждалих задовільний.

Всі постраждалі - жителі Херсона, разом вживали в їжу грибні страви в суботу, 8 листопада, під час святкування весілля. Серед отруєних виявилися наречений з нареченою, а також два їхні гості.