Житомирському військовому госпіталю подарували апарат штучної вентиляції легень

Апарат штучної вентиляції легень для Житомирського військового госпіталю у Житомирі надійшов від консула Чеської Республіки у Дніпропетровську .

Про це УНІАН сьогодні повідомили у вказаному шпиталі.

Згідно повідомлення, у вересні відбулась зустріч посла Чеської Республіки Івана Почуха з членами громадської організації «Житомирська спілка волинських чехів».

Під час цієї зустрічі послу було висловлено прохання посприяти в придбанні обладнання для Житомирського військового госпіталю.

Вже через місяць за особистого сприяння посла було придбано обладнання вартістю 100 000 грн, яке проплатив почесний консул Чеської Республіки у Дніпропетровську Сергій Дирдін.

Тепер апарат штучної вентиляції легень використовується у відділенні реанімації та інтенсивної терапії військового госпіталю. Чеська громада Житомира висловила подяку за можливість надати таку підтримку шпиталю.

Як повідомляв УНІАН, у Житомирському військовому госпіталі лікуються поранені в АТО бійці.