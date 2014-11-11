Житомирському військовому госпіталю подарували апарат штучної вентиляції легень
Проплатив почесний консул Чеської Республіки у Дніпропетровську
Апарат штучної вентиляції легень для Житомирського військового госпіталю у Житомирі надійшов від консула Чеської Республіки у Дніпропетровську .
Про це УНІАН сьогодні повідомили у вказаному шпиталі.
Згідно повідомлення, у вересні відбулась зустріч посла Чеської Республіки Івана Почуха з членами громадської організації «Житомирська спілка волинських чехів».
Під час цієї зустрічі послу було висловлено прохання посприяти в придбанні обладнання для Житомирського військового госпіталю.
Вже через місяць за особистого сприяння посла було придбано обладнання вартістю 100 000 грн, яке проплатив почесний консул Чеської Республіки у Дніпропетровську Сергій Дирдін.
Тепер апарат штучної вентиляції легень використовується у відділенні реанімації та інтенсивної терапії військового госпіталю. Чеська громада Житомира висловила подяку за можливість надати таку підтримку шпиталю.
Як повідомляв УНІАН, у Житомирському військовому госпіталі лікуються поранені в АТО бійці.