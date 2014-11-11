В Криму призначили нового "міністра" охорони здоров'я
14:33, 11 листопада 2014Новини регіонів
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dn.vgorode.ua
Новим "міністром" охорони здоров'я Криму призначений Олександр Могилевський, який займав до останнього часу посаду завідувача травматологічного відділення Сімферопольської міської клінічної лікарні № 6.
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Могилевський став вже третім "міністром" охорони здоров'я Криму за останні півроку. Колишній глава відомства Олександр Бахарєв подав у відставку, пропрацювавши на посаді всього кілька місяців.
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