В Криму призначили нового "міністра" охорони здоров'я

Новим "міністром" охорони здоров'я Криму призначений Олександр Могилевський, який займав до останнього часу посаду завідувача травматологічного відділення Сімферопольської міської клінічної лікарні № 6.

Читайте такожКримський «міністр» охорони здоров'я подав у відставку

Могилевський став вже третім "міністром" охорони здоров'я Криму за останні півроку. Колишній глава відомства Олександр Бахарєв подав у відставку, пропрацювавши на посаді всього кілька місяців.

remedium.ru