За 14-й тиждень 2018 року на кір захворіли 794 людини: 351 дорослий і 443 дитини.

У Львові внаслідок кору померла 3-річна дитина, яка не мала щеплення.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадського здоров’я, з початку року в Україні через кір померли восьмеро людей: шестеро дітей і двоє дорослих.

Всього впродовж 2018 року на кір захворіли 9861 людина – 3614 дорослих і 6247 дітей.

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За 14-й тиждень 2018 року на кір захворіли 794 людини: 351 дорослий і 443 дитини.

Найбільше людей захворіли на кір у Івано-Франківській (1883), Закарпатській (1693), Одеській (1233), Львівській (986), Чернівецькій (909) областях. Найменша кількість випадків захворювання спостерігається у Луганській (4), Сумській і Харківській (по 13), Чернігівській (15), Херсонській (18) областях.

Протягом останніх трьох місяців за даними статистичної та оперативної звітності щодо випадків кору в Україні спостерігається зростання захворюваності на кір у семи областях, зниження захворюваності – в трьох областях, а в інших регіонах спостерігається мінлива ситуація.

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Ліків від кору не існує. Кір – це небезпечне і дуже заразне вірусне захворювання, що швидко поширюється. 9 із 10 людей, з якими контактувала інфікована людина, теж захворіють, якщо вони не були щеплені чи не перехворіли на кір. Зупинити спалах може тільки вакцинація. Міністерство охорони здоров’я закликає батьків захистити своїх дітей та зробити їм профілактичне щеплення проти кору в тому разі, якщо вони не отримали щеплення згідно з календарем.

Вакцина є у наявності в усіх регіонах. Залишок вакцин в Україні становить близько 286 тисяч доз. Нова поставка вакцини КПК очікується у квітні.