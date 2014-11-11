У Харкові в медзакладах залишаються 6 постраждалих внаслідок теракту в рок-пабі «Стіна»

У Харкові в медичних закладах залишаються 6 постраждалих внаслідок теракту в рок-пабі «Стіна».

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради з посиланням на заступника головлікаря з хірургічної допомоги Харківської лікарні швидкої і невідкладної медичної допомоги Андрія Козаченка.

За його відомостями, у відділенні політравми залишаються одна жінка і двоє чоловіків з множинними осколковими непроникаючими пораненнями м'яких тканин тіла, в опіковому відділенні перебувають троє постраждалих чоловіків. Лікар наголосив, що за минулу добу стан потерпілих не погіршився.

«Два чоловіки перебувають у реанімації, їхній стан важкий, але загрози для життя немає, хоча у одного з них обгоріло 40% тіла. Результат течії опікової хвороби може бути різним, але ми робимо все можливе, щоб у пацієнтів все було благополучно», - зазначив Козаченко.

Він запевнив, що в постраждалих є необхідні ліки, якими їх забезпечили як лікарня, так і родичі й волонтери.

Як повідомляв УНІАН, 9 листопада о 21.45 у Харкові в рок-пабі «Стіна», що на вулиці Римарській в центрі міста, стався вибух. За даними ДСНС, постраждало 11 осіб.

Правоохоронці кваліфікували вибух як терористичний акт. Управління СБУ в Харківській області розпочало розслідування за ч. 2 ст. 258 ККУ (терористичний акт з тяжкими наслідками).