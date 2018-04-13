У Полтаві у двох реабілітаційних центрах незаконно утримували неповнолітніх

Малолітня дівчина та двоє неповнолітніх хлопців знаходились у закладах без дозвільних документів, які б підтверджували правомірність їх перебування.

У двох реабілітаційних центрах, розташованих у Полтаві, незаконно утримували неповнолітніх осіб.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Полтавської області, 11 квітня співробітники прокуратури спільно з працівниками поліції виявили у двох центрах 60 осіб, які проходили так званий курс реабілітації від наркотичної та алкогольної залежності.

Згідно з повідомленням, під час опитування зазначених осіб 20 із них, серед яких одна малолітня дівчина та двоє неповнолітніх хлопців, повідомили, що їх утримували у закладах незаконно, обмежуючи особисту свободу.

«У одному з центрів вільного виходу з приміщення люди не мали, вікна були заґратовані та закриті, доступ свіжого повітря обмежений. Окрім цього, деякі особи повідомили, що працівники закладу примусово надавали їм невідомі лікарські засоби, а за порушення карали, примушуючи тривалий час стояти на табуретці та забороняючи спілкуватися», - йдеться у повідомленні.

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Малолітня та неповнолітні особи знаходились у закладах без дозвільних документів, які б підтверджували правомірність їх перебування.

Наразі вищезазначені особи (жителі Полтавської, Дніпропетровської, Донецької, Івано-франківської, Київської, Волинської, Харківської, Львівської, Хмельницької та Херсонської областей) за втручання правоохоронців залишили реабілітаційні центри, а діти передані рідним.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.