За результатами обстеження дитячого закладу, встановлено порушення санітарного законодавства.

У дитсадку Одеси зафіксовано спалах отруєння серед малюків.

Читайте такожНа Чернігівщині через отруєння нітратами померло немовля

Як повідомили УНІАН у Держпродспоживслужбі в Одеській області, серед дітей дошкільного навчального закладу № 306 м.Одеса зареєстровано спалах захворювання на гостру кишкову інфекцію, внаслідок якого постраждало 5 дітей віком від 2 до 4 років. Маленьких пацієнтів госпіталізовано до міської інфекційної лікарні з попереднім діагнозом "гострий гастроентероколіт" та "харчова токсикоінфекція".

За результатами лабораторного обстеження у дітей виявлено позитивний результат щодо наявності ротавірусу. У дитсадку виявлено порушення санітарного законодавства.

Ситуація перебуває на контролі Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області.