У дитсадку Одеси зафіксовано спалах отруєння серед малюків
У дитсадку Одеси зафіксовано спалах отруєння серед малюків.
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Як повідомили УНІАН у Держпродспоживслужбі в Одеській області, серед дітей дошкільного навчального закладу № 306 м.Одеса зареєстровано спалах захворювання на гостру кишкову інфекцію, внаслідок якого постраждало 5 дітей віком від 2 до 4 років. Маленьких пацієнтів госпіталізовано до міської інфекційної лікарні з попереднім діагнозом "гострий гастроентероколіт" та "харчова токсикоінфекція".
За результатами лабораторного обстеження у дітей виявлено позитивний результат щодо наявності ротавірусу. У дитсадку виявлено порушення санітарного законодавства.
Ситуація перебуває на контролі Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області.